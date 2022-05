Rapiti in Mali coppia di italiani e il figlio Sono missionari dei Testimoni di Geova (Di venerdì 20 maggio 2022) I tre italiani sono stati Rapiti insieme a un togolese da «uomini armati». Gli italiani sono una coppia di missionari dei Testimoni di Geova e il loro bambino Leggi su corriere (Di venerdì 20 maggio 2022) I tresono statiinsieme a un togolese da «uomini armati». Glisono unadideidie il loro bambino

Advertising

Corriere : Tre italiani sono stati rapiti in Mali. La conferma della Farnesina - marco_disaro : RT @ROBZIK: +++4 stranieri sono stati rapiti in #Mali a Sincina, non lontano da Koutiala. Secondo fonti locali, sarebbero una coppia di ita… - matteodipaolo89 : RT @Geopoliticainfo: ????Tre italiani sarebbero stati rapiti da uomini armati in #Mali. Lo riferisce l’agenzia France Press - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Tre italiani sarebbero stati rapiti da uomini armati in #Mali. Lo riferisce l’agenzia France Press - MoniShantiRani : RT @Geopoliticainfo: ????Tre italiani sarebbero stati rapiti da uomini armati in #Mali. Lo riferisce l’agenzia France Press -