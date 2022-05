Raggiravano anziani fingendo di essersi innamorate ed estorcevano soldi | 59 indagati “Vertice dell’organizzazione in Romania”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 maggio 2022)gli, li illudevano didi loro per spillargliche poi venivano inviati incon “Money Transfer”. Quando gli, tutti dai 70 ai 90 anni, si accorgevano della truffa passavano alle minacce e ai ricatti con l’intimidazione, nel caso in cui fossero cessati i versamenti, di rivelare la relazione clandestina ai familiari o all’eventuale coniuge. Una spirale di violenza ai danni dei più fragili. È quanto emerso dall’operazione “Transilvania”, coordinata dalla Procura di Locri, che ha fatto luce su un’associazione a delinquere finalizzata al compimento di una pluralità di gravi reati come la circonvenzione di persone incapaci, estorsione, ricettazione e riciclaggio dei proventi illeciti. I carabinieri e l’Europol hanno ...