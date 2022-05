Raffaella Fico hard a Le Iene | ' Sesso tutti i giorni con il mio Piero | l' abbiamo fatto anche dal dentista'

zazoomblog : Raffaella Fico si confessa in tv: “Sesso tutti i giorni con Piero Neri e quella volta dal dentista…” - #Raffaella… - FQMagazineit : Raffaella Fico e il raptus di passione: “L’abbiamo fatto nel bagno del dentista” - infoitcultura : A 'Le Iene' i segreti della coppia Piero Neri e Raffaella Fico - infoitcultura : Le confessioni hot di Raffaella Fico e del compagno Piero Neri - zazoomblog : Raffaella Fico l’allenamento si fa bollente: la maglietta si alza troppo e… - #Raffaella #l’allenamento #bollente: -

È unain versione hot quella intervistata da Le Iene, insieme a Paolo Nieri . Stanno insieme da quasi un anno , si amano e fanno sesso quasi tutti i giorni . È proprio la showgirl partenopea ...Raffellaè stata una dei concorrenti dell'ultima edizione del GF VIP. Ospite a 'Le Iene', ecco cosa ha rivelato sul fidanzato Showgirl, modella e attrice,si è fatta conoscere grazie alla partecipazione al 'Grande Fratello' nel 2008. Il reality, infatti, è stato il suo trampolino di lancio. E' stata al centro del gossip per molti anni a ...È una Raffaella Fico in versione hot quella intervistata da Le Iene, insieme a Paolo Nieri. Stanno insieme da quasi un anno, si amano e fanno sesso quasi tutti i giorni.A Le Iene, si sa, gli intervistati raccontano spesso dettagli intimi. Stavolta è toccato a Raffaella Fico e al di lei fidanzato, Piero Neri. Lui, 45 anni, più volte invocato dalla showgirl dentro la c ...