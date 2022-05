Racconti d’arte, il Castello di Minturno ospita la mostra dedicata ai bambini (Di venerdì 20 maggio 2022) Minturno – Sabato 21 maggio, alle 18:30, nella suggestiva cornice del Castello Ducale Caracciolo Carafa, ci sarà l’inaugurazione di “Racconti d’arte”, il terzo appuntamento della rassegna letteraria “Minturno tra le pagine”. L’evento, curato dall’Associazione “Botteghe Culturali”, consta in una mostra d’arte per bambini durante la quale, presso la Sala dei Baroni, verranno mostrate le opere dell’artista Buffaldo, corredate da alcune istantanee di Image Studio. La mostra sarà aperta al pubblico, con ingresso libero e gratuito, anche nella giornata di domenica 22 maggio dalle 18:30 alle 21. Dal 23 al 25 maggio, invece, l’evento ospiterà le classi terze della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022)– Sabato 21 maggio, alle 18:30, nella suggestiva cornice delDucale Caracciolo Carafa, ci sarà l’inaugurazione di “”, il terzo appuntamento della rassegna letteraria “tra le pagine”. L’evento, curato dall’Associazione “Botteghe Culturali”, consta in unaperdurante la quale, presso la Sala dei Baroni, verrannote le opere dell’artista Buffaldo, corredate da alcune istantanee di Image Studio. Lasarà aperta al pubblico, con ingresso libero e gratuito, anche nella giornata di domenica 22 maggio dalle 18:30 alle 21. Dal 23 al 25 maggio, invece, l’evento ospiterà le classi terze della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di ...

