Rabat: Bronzetti-Trevisan, derby azzurro che vale la finale (live ora in tv) (Di venerdì 20 maggio 2022) Nel WTA 250 in terra marocchina la romagnola e la tennista toscana si affrontano per la prima volta. Nell’altra semifinale la statunitense Liu ha beneficiato del forfait per infortunio dell’ungherese Bondar, quinta favorita del seeding Leggi su federtennis (Di venerdì 20 maggio 2022) Nel WTA 250 in terra marocchina la romagnola e la tennista toscana si affrontano per la prima volta. Nell’altra semila statunitense Liu ha beneficiato del forfait per infortunio dell’ungherese Bondar, quinta favorita del seeding

Advertising

FansTrevisan : @MartinaTrevisa3 time Rabat SF vs Lucia Bronzetti - sportface2016 : Segui il LIVE del match #Trevisan-#Bronzetti, semifinale #WtaRabat: RISULTATO in DIRETTA - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: La semifinale tra Lucia Bronzetti e Martina Trevisan a Rabat inizierà alle ore 13:45 #Rabat - Deiana_Luca9 : RT @SuperTennisTv: ?? Cambio di programma per il derby di semifinale di Rabat! Si giocherà a partire dalle 13:45: saremo live su #SuperTen… - Deiana_Luca9 : RT @FiorinoLuca: La semifinale tra Lucia Bronzetti e Martina Trevisan a Rabat inizierà alle ore 13:45 #Rabat -