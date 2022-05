Rabat | Bronzetti-Trevisan | derby azzurro che vale la finale alle 13 45 in tv

(Di venerdì 20 maggio 2022) Nel WTA 250 in terra marocchina la romagnola e la tennista toscana si affrontano per la prima volta. Nell’altra semidi fronte la statunitense Liu e l’ungherese Bondar, quinta favorita del seeding

Martina Trevisan e Luciasi sfideranno nel penultimo atto del torneo Wta 250 di2022 . Si tratta del loro primo scontro diretto. Per entrambe quella di oggi sarà la prima semifinale a livello di circuito ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di semifinale del torneo WTA 250 di(Marocco) tra Luciae Martina Trevisan. Il derby tutto italiano vale l'accesso nella finale dell'evento nordafricano contro una tra ...Nella terza frazione la Bronzetti serve per la semifinale sul 5-3, ma arriva soltanto a due punti dal match, così come accade nel dodicesimo gioco. La tennista iberica cresce e Lucia si innervosisce u ...A Rabat va in scena il penultimo atto del torneo. Un'azzurra è sicura di giocare in finale: sarà la prima della stagione tra ATP e WTA ...