Quelle brave ragazze, la prima puntata: tra confessioni e concerti rock (Di venerdì 20 maggio 2022) Lo straordinario viaggio di Quelle brave ragazze – ieri il primo episodio, su Sky e in streaming su NOW – è iniziato. Per Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti l’appuntamento è in aeroporto: Mara è puntualissima; poco dopo in sala d’attesa entra Sandra; infine, fa il suo ingresso Orietta. Non sanno nulla, né la destinazione né tantomeno cosa regalerà loro questo viaggio. Il primo incontro è già irresistibile, e il confronto è subito sulle valigie: chi ne ha portate di più? E soprattutto, cosa ha portato con sé Orietta? Molte domande che hanno trovato risposta in occasione della prima puntata di Quelle brave ragazze, il nuovo show targato Sky. Dopo una lunga attesa e un viaggio a scatola chiusa finalmente il primo “mistero” è stato svelato: la ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 20 maggio 2022) Lo straordinario viaggio di– ieri il primo episodio, su Sky e in streaming su NOW – è iniziato. Per Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti l’appuntamento è in aeroporto: Mara è puntualissima; poco dopo in sala d’attesa entra Sandra; infine, fa il suo ingresso Orietta. Non sanno nulla, né la destinazione né tantomeno cosa regalerà loro questo viaggio. Il primo incontro è già irresistibile, e il confronto è subito sulle valigie: chi ne ha portate di più? E soprattutto, cosa ha portato con sé Orietta? Molte domande che hanno trovato risposta in occasione delladi, il nuovo show targato Sky. Dopo una lunga attesa e un viaggio a scatola chiusa finalmente il primo “mistero” è stato svelato: la ...

Advertising

leggoit : Quelle Brave Ragazze: Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti in viaggio tra concerti rock e confidenze d'amore - ItaliaStartUp_ : Quelle brave ragazze e la rivincita della terza età in tv - vincentperez95 : RT @VanityFairIt: Sandra Milo, Orietta Berti e Mara Maionchi sono le protagoniste del nuovo docu-reality di Sky. Un esilarante on the road… - quellaltaaa : quelle brave ragazze con la maionchi, orietta e sandra milo mi sta facendo spaccare dalle risate - andreastoolbox : #Quelle brave ragazze e la rivincita della terza età in tv -