"Quante fesserie senza di lei". Mario Draghi e Serenella, l'impensabile rivelazione sulla moglie del premier (Di venerdì 20 maggio 2022) Mario Draghi è andato in visita alla scuola secondaria inferiore 'Dante Alighieri' Sommacampagna, in provincia di Verona. Il premier ha abbandonato per un giorno la seria figura del banchiere per lasciarsi andare a una intima confidenza con i ragazzi dell'Istituto. "Ogni tanto mi viene in mente la quantità di fesserie che avrei fatto senza di lei" ha confessato Draghi riferendosi alla moglie, che ha poi continuato: "A lei devo tanto". La moglie del premier è Maria Serena Cappello, per gli amici Serenella, e di lei si sa veramente poco. Le cronache che hanno cercato di descriverla la presentano come una donna elegante e riservata appassionata di letteratura inglese. Lady Draghi è nata a Pavia nel ...

