Quali sono i primi giochi che si potranno fare su TikTok? (Di venerdì 20 maggio 2022) TikTok sta effettuando test per dare agli utenti la possibilità di giocare sulla sua app di condivisione video in Vietnam. Che cosa sappiamo di più? Che la piattaforma introdurrà prima i minigiochi e che si concentrerà sulla libreria di ByteDance. I giochi, poi, potrebbero essere gratuiti, ma c’è chi sostiene che verranno invece introdotti con pubblicità. Da molto l’azienda aveva deciso di puntare sui giochi online. La presenza di giochi sulla sua piattaforma, infatti, farebbe crescere le entrate pubblicitarie e aumentare la quantità di tempo speso dagli utenti sull’app, una delle maggiori piattaforme social al mondo con più di un 1 miliardo di utenti attivi mensili. Perché TikTok ha deciso di fare i primi test sui ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 20 maggio 2022)sta effettuando test per dare agli utenti la possibilità di giocare sulla sua app di condivisione video in Vietnam. Che cosa sappiamo di più? Che la piattaforma introdurrà prima i minie che si concentrerà sulla libreria di ByteDance. I, poi, potrebbero essere gratuiti, ma c’è chi sostiene che verranno invece introdotti con pubblicità. Da molto l’azienda aveva deciso di puntare suionline. La presenza disulla sua piattaforma, infatti,bbe crescere le entrate pubblicitarie e aumentare la quantità di tempo speso dagli utenti sull’app, una delle maggiori piattaforme social al mondo con più di un 1 miliardo di utenti attivi mensili. Perchéha deciso ditest sui ...

borghi_claudio : Draghi dice che le sanzioni alla Russia sono efficaci e avranno il massimo impatto in estate e sono uno strumento p… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - Asnicar__Brenda : amori italiani, qui vi lascio il link di #BandidaRecords cosí vi imparate le nuovi canzoni… faró dei show in almeno… - GuidoMattioni : @MTravanut Lo sberleffo e il morso ai polpacci sono prezzi che chi è uomo pubblico deve mettere in conto e deve sap… - Jack53152579 : ?? VAIOLO DELLE SCIMMIE Bassetti avvisa gli italiani ?? -