Quale direzione per la Difesa europea? Risponde Nones (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Unione europea vuole intensificare i propri sforzi per la costituzione di una capacità di Difesa più efficace. A Bruxelles, i ministri della Difesa dei Paesi membri hanno stabilito la creazione di un hub per accelerare la cooperazione per l’innovazione nel settore militare, mentre la Commissione europea e l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza hanno presentato una Comunicazione congiunta che analizza le carenze nelle capacità militari del Vecchio continente, proponendo alcune contromisure. L’obiettivo è quello di spingere i Paesi a spendere insieme, in particolare sul procurement e attraverso un sostegno alla base industriale europea. Ad Airpress, il vice presidente dell’Istituto affari internazionali, Michele Nones, fa il punto sugli obiettivi e le sfide che ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Unionevuole intensificare i propri sforzi per la costituzione di una capacità dipiù efficace. A Bruxelles, i ministri delladei Paesi membri hanno stabilito la creazione di un hub per accelerare la cooperazione per l’innovazione nel settore militare, mentre la Commissionee l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza hanno presentato una Comunicazione congiunta che analizza le carenze nelle capacità militari del Vecchio continente, proponendo alcune contromisure. L’obiettivo è quello di spingere i Paesi a spendere insieme, in particolare sul procurement e attraverso un sostegno alla base industriale. Ad Airpress, il vice presidente dell’Istituto affari internazionali, Michele, fa il punto sugli obiettivi e le sfide che ...

Advertising

AndreaAresca : #Sostenibilità: quale impatto sulla mia azienda? Anche se la velocità della #transizioneecologica può sembrare ral… - ValentinaStoc15 : RT @Palazzo_Grassi: In questo disegno di #BruceNauman le 3 parole formano un triangolo nel quale si sovrappongono e si leggono da ogni dire… - FrancescoLaFerl : @Ronald_vanLoon @IntEngineering @DirkSchaar @Space_Mog @maxjcm Ci mancava proprio un'altra forma di controllo che r… - Palazzo_Grassi : In questo disegno di #BruceNauman le 3 parole formano un triangolo nel quale si sovrappongono e si leggono da ogni… - BdiBeppe : @giulianol @mara_carfagna Davvero penoso e pietoso. E infatti, i fatti ci ricordano come è messa male l’Italia e in… -