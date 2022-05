Qualcomm presenta i nuovi SoC premium Snapdragon 8+ Gen 1 e Snapdragon 7 Gen 1

Advertising

Tech4D_ : Qualcomm presenta Snapdragon 8 Gen 1 + e 7 Gen 1: potenti ed efficienti - pianetacellular : #Qualcomm presenta il visore #WirelessARSmartViewer basato su #SnapdragonXR2 - SistemaNoticias : Qualcomm presenta la plataforma Wi-Fi 7 -

, infatti, da alcuni anni a dicembreil nuovo chip per l'anno successivo e poi, sei mesi dopo,la versione ' plus " leggermente più potente. Dovrebbe essere così anche quest'...2 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Arestivo Notizie Relazionate ArticoloSnapdragon 8+ Gen 1 e Snapdragon 7 Gen 1 2 20 Maggio 202220 MAG Canada: Huawei e ZTE escluse dalla rete 5G nazionale 20 MAG Questa è la TOP 5 degli smartphone più venduti da inizio 2022 20 MAG Da Qualcomm Snapdragon 8 ... nuova build Dev 18 MAG Google ...Qualcomm Technologies oltre ad aver annunciato le sue nuove ... "senza fili", un aggiornamento importante quindi rispetto al visore AR Smart Viewer presentato lo scorso anno, in quanto si può ...