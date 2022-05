Qatar, per la prima volta tre arbitri donna ai Mondiali di calcio. “Conta la qualità non il genere” (Di venerdì 20 maggio 2022) Stéphanie Frappart, 38 anni, francese La Fifa ha confermato che per la prima volta ai Mondiali di calcio maschili saranno presenti anche arbitri donna e che a loro si aggiungeranno tre assistenti gara di sesso femminile. Si tratta di una svolta fondamentale per la parità di genere nel calcio, in un’edizione dove non mancano le polemiche sulla questione della comunità Lgbtq+ (si a tra i giocatori che tra il pubblico), malvista in un Paese dove l’omosessualità è illegale. La francese Stéphanie Frappart, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita sono state infatti incluse nella lista dei 36 arbitri che scenderanno in campo in Qatar a novembre e dicembre in occasione della Coppa del ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Stéphanie Frappart, 38 anni, francese La Fifa ha confermato che per laaidimaschili saranno presenti anchee che a loro si aggiungeranno tre assistenti gara di sesso femminile. Si tratta di una sfondamentale per la parità dinel, in un’edizione dove non mancano le polemiche sulla questione della comunità Lgbtq+ (si a tra i giocatori che tra il pubblico), malvista in un Paese dove l’omosessualità è illegale. La francese Stéphanie Frappart, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita sono state infatti incluse nella lista dei 36che scenderanno in campo ina novembre e dicembre in occasione della Coppa del ...

SkySport : Mondiali, Amnesty a Fifa: 'Paghi 420 milioni di euro per migranti maltrattati in Qatar' #SkySport #Qatar2022… - SimoneTogna : #perisic: sono già stati rispediti al mittente, senza manco essere considerati, gli apprezzamenti di alcuni club tu… - Luce_news : Qatar, per la prima volta tre arbitri donna ai Mondiali di calcio. “Conta la qualità non il genere” - sole24ore : ?? #Qatar2022, pallone insanguinato per i #migranti morti nei #cantieri - Il Sole 24 ORE - RossoneroFieroo : InvestCorp è un azienda con 100 miliardi di fatturato che conta membri di Mubadala, un ministro dello stato del Qat… -