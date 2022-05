Putin e la valigetta misteriosa (che porta sempre con sé) (Di venerdì 20 maggio 2022) Vladimir Putin può scatenare una rappresaglia nucleare a suo piacimento? La risposta è negativa. Per far sì la Russia concretizzi le minacce nucleari fin qui lanciate non basta che il capo del Cremlino dia l’autorizzazione con il codice di lancio in suo possesso. È infatti necessario anche il doppio semaforo verde del ministro della Difesa, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 20 maggio 2022) Vladimirpuò scatenare una rappresaglia nucleare a suo piacimento? La risposta è negativa. Per far sì la Russia concretizzi le minacce nucleari fin qui lanciate non basta che il capo del Cremlino dia l’autorizzazione con il codice di lancio in suo possesso. È infatti necessario anche il doppio semaforo verde del ministro della Difesa, InsideOver.

