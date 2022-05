Putin come Hitler. Biden cala il Lend-Lease (Di venerdì 20 maggio 2022) Prima Adolf Hitler, ora Vladimir Putin. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è pronto ad apporre la firma sul Lend-Lease, la legge che può cambiare le sorti della guerra russa in Ucraina. Nella notte è arrivato il via libera del Senato americano: a Kiev arriveranno 40 miliardi di dollari in aiuti, di cui 20 miliardi in forniture militari dal Pentagono. Il provvedimento, che nel nome richiama una simile legge passata dal Congresso nel 1941 e firmata dal presidente Franklin Delano Roosevelt contro la Germania nazista, darà a Biden maggiori poteri per stipulare accordi con il governo ucraino e gli alleati in Est-Europa. Lend e Lease: gli Stati Uniti potranno “prestare” e “affittare” con una procedura semplificata armi ed equipaggiamento bellico per ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 maggio 2022) Prima Adolf, ora Vladimir. Il presidente degli Stati Uniti Joeè pronto ad apporre la firma sul, la legge che può cambiare le sorti della guerra russa in Ucraina. Nella notte è arrivato il via libera del Senato americano: a Kiev arriveranno 40 miliardi di dollari in aiuti, di cui 20 miliardi in forniture militari dal Pentagono. Il provvedimento, che nel nome richiama una simile legge passata dal Congresso nel 1941 e firmata dal presidente Franklin Delano Roosevelt contro la Germania nazista, darà amaggiori poteri per stipulare accordi con il governo ucraino e gli alleati in Est-Europa.: gli Stati Uniti potranno “prestare” e “affittare” con una procedura semplificata armi ed equipaggiamento bellico per ...

Advertising

GiovaQuez : Applebaum: 'Putin vede l'Ucraina come una minaccia esistenziale. Vede un paese molto simile alla Russia ma che ha f… - martaottaviani : #Svezia e #Finlandia presentano la loro domanda di adesione alla #Nato tramite i loro ambasciatori. Questa foto è d… - simofons : Russia Unita è di fatto il partito di Vladimir Putin, come ha confermato lo stesso presidente russo in un recente d… - F_Prayt : @binottofranco @OGiannino @Brizioful Come manipolare la realtà. @binottofranco anche se fosse come dici tu, resta s… - MadeInSicilyyyy : RT @busettodavide: Un immenso Alessandro Barbero da leggere (come sempre) sulla questione tra #Russia e #Ucraina. Probabilmente qualche 'gi… -