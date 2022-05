Può un paese che affossa il ddl Zan dirsi libero? Sì (Di venerdì 20 maggio 2022) Sì, punto e basta. (E questa sarebbe la rubrica di oggi se dovessi limitarmi a rispondere alla domanda – intesa come retorica – implicitamente posta dalla studentessa dell’Università di Padova che ieri, al cospetto del Capo dello Stato, aveva domandato se potesse dirsi libero un paese il cui Parlamento può permettersi di affossare anche in modo barbino il ddl Zan. Ma siccome sono stato studente anch’io e ricordo che con loro bisogna usare pazienza, utilizzo questa parentesi per spiegare: sì, un paese può dirsi libero proprio fin quando il suo Parlamento può permettersi di affossare una legge, non importa quanto buona e non importa quanto in modo barbino. Poteva anche essere una legge che elargisse infinito denaro ai bisognosi o che imponesse di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 20 maggio 2022) Sì, punto e basta. (E questa sarebbe la rubrica di oggi se dovessi limitarmi a rispondere alla domanda – intesa come retorica – implicitamente posta dalla studentessa dell’Università di Padova che ieri, al cospetto del Capo dello Stato, aveva domandato se potesseunil cui Parlamento può permettersi dire anche in modo barbino il ddl Zan. Ma siccome sono stato studente anch’io e ricordo che con loro bisogna usare pazienza, utilizzo questa parentesi per spiegare: sì, unpuòproprio fin quando il suo Parlamento può permettersi dire una legge, non importa quanto buona e non importa quanto in modo barbino. Poteva anche essere una legge che elargisse infinito denaro ai bisognosi o che imponesse di ...

