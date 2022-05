Psg, rilancio per Mbappé ma non è ancora fatta: la madre dell’attaccante allo scoperto (Di venerdì 20 maggio 2022) Il futuro di Mbappé è ancora tutto da decidere, si è registrato il rilancio del Psg ma sul piatto c’è ancora la ricca offerta del Real Madrid. Adesso tutto è nelle mani del calciatore: da una parte il sogno di indossare la maglia del Real Madrid, dall’altra continuare il progetto con la divisa del Psg. La situazione è ancora aperta e una decisione è attesa a stretto giro di posta. Le ultime importanti indicazioni sono arrivate dalla madre del calciatore. “Non ci sono nuovi incontri per negoziare il futuro di Mbappé dopo la scadenza del suo contratto con il Paris Saint-Germain. Questi incontri sono terminati. Abbiamo un accordo con il Real Madrid e un altro accordo con il Paris Saint-Germain, e le trattative sono già finite, ora Kylian Mbappé deve ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) Il futuro ditutto da decidere, si è registrato ildel Psg ma sul piatto c’èla ricca offerta del Real Madrid. Adesso tutto è nelle mani del calciatore: da una parte il sogno di indossare la maglia del Real Madrid, dall’altra continuare il progetto con la divisa del Psg. La situazione èaperta e una decisione è attesa a stretto giro di posta. Le ultime importanti indicazioni sono arrivate dalladel calciatore. “Non ci sono nuovi incontri per negoziare il futuro didopo la scadenza del suo contratto con il Paris Saint-Germain. Questi incontri sono terminati. Abbiamo un accordo con il Real Madrid e un altro accordo con il Paris Saint-Germain, e le trattative sono già finite, ora Kyliandeve ...

Advertising

CalcioWeb : Il futuro di #Mbappe non è stato ancora deciso: la madre del calciatore conferma il rilancio del #Psg - Sport_Fair : Arrivano conferme sul rilancio del #Psg per #Mbappe. Ma la decisione del calciatore non è ancora definitiva - NMercato24 : Clamoroso, Mbappe è tentato dal rilancio del PSG: ora può restare a Parigi. #Calciomercato #20Maggio - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Il PSG rilancia ancora per Mbappé, ora il Real ha paura. Come nel 2017 #RealMadrid #Mbappé #PSG - infoitsport : Mbappé, tentato dal rilancio Psg, è pronto a restare. Beffato il Real - Sportmediaset -