Psg, il giornalista Siro Lopez: “Mbappé annuncerà domenica prossima che si trasferirà al Real” (Di venerdì 20 maggio 2022) Non si placano le voci di mercato che ci sono in queste ultime ore su Kylian Mbappé. Se infatti il francese sembrava vicino alla permanenza al Psg, il giornalista spagnolo Siro Lopez, molto vicino alle vicende del Real Madrid, è andato in controtendenza. Ecco le sue parole detto sul suo canale YouTube: “Mbappé annuncerà domenica prossima che si trasferirà al Real. Io ne sono ancora sicuro“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Non si placano le voci di mercato che ci sono in queste ultime ore su Kylian. Se infatti il francese sembrava vicino alla permanenza al Psg, ilspagnolo, molto vicino alle vicende delMadrid, è andato in controtendenza. Ecco le sue parole detto sul suo canale YouTube: “che sial. Io ne sono ancora sicuro“. SportFace.

