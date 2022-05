Progeria, ok Ema a primo farmaco per ‘sindrome di Benjamin Button’ (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia europea del farmaco Ema annuncia il via libera al primo trattamento per i bambini che soffrono di Progeria di Hutchinson-Gilford, la cosiddetta ‘sindrome di Benjamin Button’, o di laminopatie progeroidi. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’ente regolatorio Ue ha raccomandato di accordare un’autorizzazione all’immissione in commercio a Zokinvy (lonafarnib), da somministrare in circostanze eccezionali nei bimbi di età pari o superiore a un anno con diagnosi di patologia geneticamente confermata. La terapia è formulata in capsule rigide che si assumono due volte al giorno. La Progeria di Hutchinson-Gilford è una malattia ultra rara (l’incidenza è di un caso su 4 milioni di nascite, la prevalenza di un paziente su 20 milioni di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia europea delEma annuncia il via libera altrattamento per i bambini che soffrono didi Hutchinson-Gilford, la cosiddettadi, o di laminopatie progeroidi. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’ente regolatorio Ue ha raccomandato di accordare un’autorizzazione all’immissione in commercio a Zokinvy (lonafarnib), da somministrare in circostanze eccezionali nei bimbi di età pari o superiore a un anno con diagnosi di patologia geneticamente confermata. La terapia è formulata in capsule rigide che si assumono due volte al giorno. Ladi Hutchinson-Gilford è una malattia ultra rara (l’incidenza è di un caso su 4 milioni di nascite, la prevalenza di un paziente su 20 milioni di ...

