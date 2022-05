Probabili formazioni Spezia-Napoli: trentottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Spezia-Napoli, match della trentottesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio d’inizio alle 19:30 di domenica 22 maggio nella cornice dello stadio Alberto Picco. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. Spezia – Davanti con Manaj ci sono Agudelo e Verde. Torna Bastoni a sinistra dopo la squalifica, ma è infortunato e dovrà recuperare. Napoli – Prima punta sarà Osimhen. In difesa spazio a Di Lorenzo e Rrahmani. Zielinski ricerca spazio, ma Mertens è favorito in attesa del rinnovo. Ai saluti Insigne, per l’ultima gara in maglia azzurra. Le ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 19:30 di domenica 22 maggio nella cornice dello stadio Alberto Picco. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio.– Davanti con Manaj ci sono Agudelo e Verde. Torna Bastoni a sinistra dopo la squalifica, ma è infortunato e dovrà recuperare.– Prima punta sarà Osimhen. In difesa spazio a Di Lorenzo e Rrahmani. Zielinski ricerca spazio, ma Mertens è favorito in attesa del rinnovo. Ai saluti Insigne, per l’ultima gara in maglia azzurra. Le ...

