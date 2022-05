Probabili formazioni Lazio-Verona: trentottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Lazio-Verona, match valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il giorno e l’orario esatto della partita devono ancora essere comunicati dalla Lega. La sfida, che può rappresentare uno snodo cruciale per la conquista dell’Europa League da parte dei biancocelesti, sarà trasmessa in diretta Dazn e Sky Sport. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le Probabili formazioni Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Radu, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni Ballottaggi: – Indisponibili: – Squalificati: ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Il giorno e l’orario esatto della partita devono ancora essere comunicati dalla Lega. La sfida, che può rappresentare uno snodo cruciale per la conquista dell’Europa League da parte dei biancocelesti, sarà trasmessa in diretta Dazn e Sky Sport. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le(4-3-3): Strakosha; Lazzari, Radu, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni Ballottaggi: – Indisponibili: – Squalificati: ...

Advertising

TuttoFanta : ??#SPEZIA: non dovrebbe esserci #Reca, che si è recato in Polonia in permesso nei giorni scorsi ??… - giovannimaggio : Probabili Formazioni Mantra della 38a giornata - TuttoFanta : ?? #JUVENTUS: il dietrofront su #Dybala nelle ultimissime ore è per avere una riserva a causa di #Vlahovic diffidat… - infoitsport : Venezia-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici - infoitsport : Le probabili formazioni di Venezia-Cagliari: out Aramu. Pavoletti con Joao Padro -