Principe William conciato così sul red carpet: Kate in imbarazzo, il dettaglio che fa il giro del mondo | Guarda (Di venerdì 20 maggio 2022) Un look classico quello con cui il Principe William si è presentato alla premiere di "Top Gun: Maverick" a Londra. Insieme alla moglie, Kate Middleton, ha accolto i protagonisti della pellicola, tra cui Tom Cruise, sul red carpet inglese. Unica nota stonata le scarpe dell'erede al trono: un paio di pantofole di velluto nero ricamate con jet da combattimento. Un omaggio al film e una scelta che gli ha fatto guadagnare un posto sulle prime pagine di tutti i giornali britannici. Bellissima anche la duchessa di Cambridge, che ha attirato tutte le attenzioni su di sé a Leicester Square durante la serata di gala: indossava un abito a colonna con fascia bianca che lasciava scoperte le spalle. A completare il look, firmato Roland Mouret, un paio di orecchini di diamanti. Tom Cruise, 59 anni, si è mostrato del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Un look classico quello con cui ilsi è presentato alla premiere di "Top Gun: Maverick" a Londra. Insieme alla moglie,Middleton, ha accolto i protagonisti della pellicola, tra cui Tom Cruise, sul redinglese. Unica nota stonata le scarpe dell'erede al trono: un paio di pantofole di velluto nero ricamate con jet da combattimento. Un omaggio al film e una scelta che gli ha fatto guadagnare un posto sulle prime pagine di tutti i giornali britannici. Bellissima anche la duchessa di Cambridge, che ha attirato tutte le attenzioni su di sé a Leicester Square durante la serata di gala: indossava un abito a colonna con fascia bianca che lasciava scoperte le spalle. A completare il look, firmato Roland Mouret, un paio di orecchini di diamanti. Tom Cruise, 59 anni, si è mostrato del ...

