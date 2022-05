Prezzi alle stelle e senza materie prime, la guerra frena la ripresa economica (Di venerdì 20 maggio 2022) Era andata abbastanza bene, tutto sommato, Covid, crisi, problema con il reperimento delle materie prime e con il personale, introvabile per il 35% delle aziende laziali. Ma il tessuto produttivo della nostra Regione aveva retto e aveva fatto meglio del resto d'Italia. La guerra in Ucraina, però, è stata un'ulteriore dura prova di resistenza e oggi le aziende, specie quelle più piccole, stanno pagando un conto salato. L'ultima indagine di Federlazio sulle conseguenze della pandemia parla chiaro: all'inizio del 2022, nonostante una serie di preoccupazioni connesse all'incremento dei costi dell'energia e alle difficoltà emergenti nel reperimento di materie prime e semilavorati, gli imprenditori hanno espresso una generalizzata fiducia nella possibilità di consolidare la crescita ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Era andata abbastanza bene, tutto sommato, Covid, crisi, problema con il reperimento dellee con il personale, introvabile per il 35% delle aziende laziali. Ma il tessuto produttivo della nostra Regione aveva retto e aveva fatto meglio del resto d'Italia. Lain Ucraina, però, è stata un'ulteriore dura prova di resistenza e oggi le aziende, specie quelle più piccole, stanno pagando un conto salato. L'ultima indagine di Federlazio sulle conseguenze della pandemia parla chiaro: all'inizio del 2022, nonostante una serie di preoccupazioni connesse all'incremento dei costi dell'energia edifficoltà emergenti nel reperimento die semilavorati, gli imprenditori hanno espresso una generalizzata fiducia nella possibilità di consolidare la crescita ...

Advertising

SassuoloUS : La prevendita dei biglietti di #SassuoloMilan partirà alle ore 10 di martedì 17 Maggio ??? Tutte le informazioni re… - e_cavagna : RT @GiorgiaMeloni: Aumento costo bollette, rincaro prezzi, benzina alle stelle, imprese in ginocchio, emergenza immigrazione clandestina e… - edoludo : RT @GiorgiaMeloni: Aumento costo bollette, rincaro prezzi, benzina alle stelle, imprese in ginocchio, emergenza immigrazione clandestina e… - esmigli1 : @ArmieTiro I prezzi delle polveri Fiocchi da tempo sono partiti alle stelle!!!! Perché non lo scrivete? - cappellifranco : RT @ultimenotizie: Il governo ha previsto 200 euro di bonus carburante per ciascun lavoratore dipendente come buono o da sommare ai benefit… -