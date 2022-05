Premier League, tifoso Everton lo insulta: Vieira reagisce e lo prende a calci (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Everton ha sconfitto per 3-2 il Crystal Palace di Patrick Vieira conquistando la salvezza in Premier League. Al termine del match, il campo è stato invaso dai tifosi di casa intenti a festeggiare. Uno di loro si è avvicinato proprio all’allenatore francese per provocarlo. Il tecnico a reagito dandogli un calcio e facendolo cadere a terra. Successivamente è nata una rissa che ha coinvolto anche altri tifosi, con Vieira che è stato portato via da alcuni tesserati del Crystal Palace. Le immagini adesso sono al vaglio della Football Association. Vieira gjør ikke noe galt her. Er du tøff i trynet så må du stå i det. https://t.co/SViu22L3JN — snuten (@crlcrl) May 20, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) L’ha sconfitto per 3-2 il Crystal Palace di Patrickconquistando la salvezza in. Al termine del match, il campo è stato invaso dai tifosi di casa intenti a festeggiare. Uno di loro si è avvicinato proprio all’allenatore francese per provocarlo. Il tecnico a reagito dandogli uno e facendolo cadere a terra. Successivamente è nata una rissa che ha coinvolto anche altri tifosi, conche è stato portato via da alcuni tesserati del Crystal Palace. Le immagini adesso sono al vaglio della Football Association.gjør ikke noe galt her. Er du tøff i trynet så må du stå i det. https://t.co/SViu22L3JN — snuten (@crlcrl) May 20, 2022 SportFace.

