"Prelevati da uomini armati": rapiti tre italiani in Mali (Di venerdì 20 maggio 2022) I tre, rapiti assieme a un cittadino togolese, avrebbero doppia cittadinanza e sarebbero membri della Congregazione dei Testimoni di Geova Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) I tre,assieme a un cittadino togolese, avrebbero doppia cittadinanza e sarebbero membri della Congregazione dei Testimoni di Geova

Advertising

infoitestero : Tre italiani e un cittadino del Togo rapiti in Mali. 'Prelevati da uomini armati' - TheHunter_68 : RT @DanieleDann1: ?? Famiglia italiana rapita in #Mali: 'Prelevati da uomini armati'. Una coppia con bambino, e un cittadino togolese, sono… - HuffPostItalia : Tre italiani e un cittadino del Togo rapiti in Mali. 'Prelevati da uomini armati' - RobertoRenga : RT @Miti_Vigliero: Una coppia di italiani è stata rapita in Mali con il loro bambino: “Prelevati da uomini armati” - jacopogiliberto : RT @Miti_Vigliero: Una coppia di italiani è stata rapita in Mali con il loro bambino: “Prelevati da uomini armati” -