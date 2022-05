Preghiamo la Madonna nel mese a lei dedicato ogni giorno con un Santo | 20 maggio

(Di venerdì 20 maggio 2022), coi suoi fiori più belli, nel contesto del periodo pasquale e della risurrezione, è ilscelto dalla Chiesa per essere, nel calendario della forma Straordinaria del Rito Romano, alla Beata Vergine Maria. Lei che, col suo “fiat”, permise l’Incarnazione del Verbo, e partecipò in maniera del tutto singolare al piano di salvezza L'articololanela leicon un20proviene da La Luce di Maria.

Dalle 11 tutto attorno alla statua delladel Fiore nella Basilica Concattedrale del Santo ... "la Santa Vergine - sottolinea - affinchè ci aiuti ad essere sempre più accoglienti e ...in questa giornata di Festa perché la Vostradel Fiore aiuti i contendenti a trovare la pace'. Si respira aria medievale nel pomeriggio Corteo Storico Sbandieratori della... Preghiamo la Madonna nel mese a lei dedicato ogni giorno con un Santo | 1° maggio In questo mese mariano, preghiamo con ancor più fede la nostra dolce Mamma Celeste, lei che sa difenderci e proteggerci come solo una Madre sa fare, a cui siamo stati tutti affidati da Gesù sulla ...Maria, Madre di mi­sericordia, pregate per noi! La Madonna giunse sul Calvario as­sieme a Gesù; assistette alla crudele cro­cifissione e, quando ...