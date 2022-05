Advertising

Agenzia ANSA

Ladi Stato, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha presentato la nona edizione dell'agenda scolastica "Il Mio Diario", ...... per questo, un valore ancora più emblematico il dato che emerge dalla relazione annuale...2%, seguite dalle altre misure (obbligo di presentazione allagiudiziaria, divieto di ... Polizia, presentata la nona edizione dell'agenda scolastica "Il Mio Diario" - Italia La polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha presentato ...Presentata oggi in conferenza stampa – alla presenza del Sindaco di Muggia Paolo Polidori, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Nicola Deconte, l’Assessore alle Politiche sociali Gianna Birnberg, l ...