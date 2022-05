Polemica sull'ex cancelliere 'pagato' da Putin che prendeva il vitalizio, lui lascia (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo mesi di polemiche Gerhard Schroeder ha deciso di lasciare il consiglio d'amministrazione del gruppo petrolifero russo Rosneft e insieme a lui è andato via anche il Ceo tedesco del Nord Stream, Matthias Warnig. Era dall'... Leggi su today (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo mesi di polemiche Gerhard Schroeder ha deciso dire il consiglio d'amministrazione del gruppo petrolifero russo Rosneft e insieme a lui è andato via anche il Ceo tedesco del Nord Stream, Matthias Warnig. Era dall'...

gnoccodimalga : Quante settimane sono passate dalla polemica sull'aria condizionata? - JIM1NN4MONR0LL : @Whatshazz1 no nulla di che al momento, ma da quello che ho capito (credo) che abbia un po' di polemica attorno per… - JIM1NN4MONR0LL : @aeingyu no nulla è che ha un po' di polemica attorno perché basa tutto il suo 'personaggio' sull'essere fruity per… - iltirreno : I marchi sono stati attaccati su Weibo per aver inserito, nella collezione che uscirà il 7 giugno, un modello da 1.… - F_Baldux : RT @FrancescoCal5: @La_manina__ C'è anche da aggiungere che la polemica è nata per via di un articolo della Lucarelli in cui la stessa Luca… -