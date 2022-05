Advertising

LA NAZIONE

Sì, i colori sono ripresi da un suo ritratto fotografico (scattato da Gisèle Freund,alla ... soprattutto con un linguaggio scritto da scrittrici e. Ma non mi piace l'idea di considerarla ...In una recente intervista ha detto: "Le donne, che esercitano la critica letteraria, finiscono, magari con le migliori intenzioni, per riservare alleuno spazio separato che,, non giova ... Poetesse di oggi Anna Morelli a Casa Petrarca Musica, poesia e pittura si incrociano in ’Eau sonore’, evento in programma oggi alle 20.30 alla basilica di San Francesco a Ravenna. Nel corso della serata verrà presentata una raccolta delle princip ...Sabato 21 maggio, alle ore 16.30, in via Salara 151, continuano le iniziative dedicate a ‘Luoghi d’Autore’. Continuano le iniziative dedicate a ‘Luoghi d’Autore’. Il prossimo evento ‘A casa di Tolmin ...