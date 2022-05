Playout Serie B: Larrivey regala la salvezza al Cosenza, il Vicenza retrocede in C (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Cosenza ribalta l’1-0 subito in casa del Vicenza e con il 2-0 del San Vito-Marulla si guadagna la permanenza in Serie B. L’eroe della serata è Larrivey, protagonista con una doppietta in questo spareggio tesissimo per la salvezza. Ai padroni di casa bastava la vittoria anche con una sola rete di scarto, arriva invece un risultato più largo maturato grazie a un secondo tempo di grande spinta con le spalle al muro. Bisoli conquista la quarta salvezza di fila per i calabresi, saluta la categoria il Lanerossi, non riesce il doppio miracolo a Baldini, che aveva già trascinato una squadra derelitta almeno ai Playout. Rimontare due reti nel finale era già successo contro il Lecce, stavolta niente da fare. Il primo tempo è abbastanza avaro di emozioni, ma sembrano gli ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilribalta l’1-0 subito in casa dele con il 2-0 del San Vito-Marulla si guadagna la permanenza inB. L’eroe della serata è, protagonista con una doppietta in questo spareggio tesissimo per la. Ai padroni di casa bastava la vittoria anche con una sola rete di scarto, arriva invece un risultato più largo maturato grazie a un secondo tempo di grande spinta con le spalle al muro. Bisoli conquista la quartadi fila per i calabresi, saluta la categoria il Lanerossi, non riesce il doppio miracolo a Baldini, che aveva già trascinato una squadra derelitta almeno ai. Rimontare due reti nel finale era già successo contro il Lecce, stavolta niente da fare. Il primo tempo è abbastanza avaro di emozioni, ma sembrano gli ...

Advertising

CGrigiorosso : Resta in #SerieB il #Cosenza: Bisoli compie l’impresa. Al ritorno dei playout battuto 2-0 il #Vicenza - CalcioWeb : #CosenzaVicenza, si è concluso il ritorno dei playout di #SerieB: si salva la squadra di Bisoli - sportli26181512 : Larrivey trascina il #Cosenza alla salvezza e condanna il #Vicenza alla C: Una doppietta dell'argentino ex Cagliari… - VrBlueandyellow : WCenza che perde il ritorno dei playout per 2-0 a Cosenza, decide una doppietta di Larrivey e retrocede in serie C.… - DiMarzio : Il @LRVicenza è la quarta retrocessa in #SerieC. @Cs_Calcio salvo dopo il #playout -