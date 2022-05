Playout serie B: 2 - 0 al Vicenza, Cosenza salvo (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Cosenza batte 2 - 0 il Vicenza allo stadio 'San Vito' nel ritorno dei play out e si garantisce la permanenza in serie B. In gol, 1' e 22' st (rig.) Larrivey. I veneti, che avevano vinto l'andata 1 -... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilbatte 2 - 0 ilallo stadio 'San Vito' nel ritorno dei play out e si garantisce la permanenza inB. In gol, 1' e 22' st (rig.) Larrivey. I veneti, che avevano vinto l'andata 1 -...

Advertising

fisco24_info : Playout serie B: 2-0 al Vicenza, Cosenza salvo: Doppietta Larrivey, veneti retrocedono in serie C - gialloblu_gino : RT @VrBlueandyellow: WCenza che perde il ritorno dei playout per 2-0 a Cosenza, decide una doppietta di Larrivey e retrocede in serie C. Io… - sportli26181512 : Larrivey eroe di Cosenza: calabresi salvi, retrocede il Vicenza: Larrivey eroe di Cosenza: calabresi salvi, retroce… - terninrete : Una doppietta di Larrivey tiene in serie B il Cosenza. Retrocede in C il Vicenza. Festa per 18 mila #SerieB… - AnsaVeneto : Playout serie B: 2-0 al Vicenza, Cosenza salvo. Doppietta Larrivey, veneti retrocedono in serie C #ANSA -