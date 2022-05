Playoff Serie C, ritorno 2° turno fase Nazionale: programma e diretta tv (Di venerdì 20 maggio 2022) Con l’andata giocata 3 giorni fa, tornano i Playoff di Serie C. I verdetti finali sono sempre più vicini, con le semifinali ad un passo per molte squadre. A differenza dell’andata, le gare saranno spezzate in due giorni: Reggiana-FeralpiSalò oggi e tutte le altre domani, tutte in orari diversi per facilitarne la visione. Di conseguenza, Reggiana e FeralpiSalò giocheranno alle 20.30 di oggi, Catanzaro-Monopoli verrà giocata domani alle 18.00, Padova-Juventus U23 alle 20.30 e Palermo-Entella alle 21.00. Delle 8 squadre in corsa soltanto 4 passeranno alla terza fase. Dopo la terza fase si giocherà la finalissima che vedrà la quarta promossa in Serie B. Il momento delle squadre La Reggiana ospita la FeralpiSalò con l’obiettivo di ribaltare l’1-0 dell’andata. Il gol al 3? di Guerra ha indirizzato la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Con l’andata giocata 3 giorni fa, tornano idiC. I verdetti finali sono sempre più vicini, con le semifinali ad un passo per molte squadre. A differenza dell’andata, le gare saranno spezzate in due giorni: Reggiana-FeralpiSalò oggi e tutte le altre domani, tutte in orari diversi per facilitarne la visione. Di conseguenza, Reggiana e FeralpiSalò giocheranno alle 20.30 di oggi, Catanzaro-Monopoli verrà giocata domani alle 18.00, Padova-Juventus U23 alle 20.30 e Palermo-Entella alle 21.00. Delle 8 squadre in corsa soltanto 4 passeranno alla terza. Dopo la terzasi giocherà la finalissima che vedrà la quarta promossa inB. Il momento delle squadre La Reggiana ospita la FeralpiSalò con l’obiettivo di ribaltare l’1-0 dell’andata. Il gol al 3? di Guerra ha indirizzato la ...

Advertising

Eurosport_IT : Mike Daum trascina Tortona alla vittoria contro Venezia ???? La squadra di Ramondino vola 2-1 nella serie di quarti… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, playoff NBA: Boston vince a Miami e porta la serie sull'1-1 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, playoff NBA: Boston vince a Miami e porta la serie sull'1-1 - ILOVEPACALCIO : Playoff serie C. Stasera Reggiana-Feralpisalò: le probabili formazioni e come vederla in tv - Ilovepalermocalcio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, playoff NBA: Boston vince a Miami e porta la serie sull'1-1 -