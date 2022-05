Playoff Serie C 2021/2022: Reggiana al tappeto al Mapei e Feralpisalò in semifinale (Di venerdì 20 maggio 2022) La Feralpisalò ha sconfitto la Reggiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia, attraverso il risultato di 1-2, conquistando un posto in semifinale ai Playoff nazionali della Serie C 2021/2022. Sensazionale risultato per la compagine della provincia bresciana, superiore ai reggini già all’andata al Lino Turina, per 1-0, con gol allora di Guerra. Questa volta a decidere la partita è stata una doppietta di Miracoli, messa in pratica in un minuto di folle gloria tra il 34? e il 35? del primo tempo; prima un calcio di rigore vincente dopo un fallo di Rossi su Balestrero, poi una finalizzazione perfetta dello stesso attaccante della Feralpisalò; quest’ultima sempre su assist del game-changer Balestrero. Pesantissimo 0-2 stabile sino ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Laha sconfitto laalStadium di Reggio Emilia, attraverso il risultato di 1-2, conquistando un posto inainazionali della. Sensazionale risultato per la compagine della provincia bresciana, superiore ai reggini già all’andata al Lino Turina, per 1-0, con gol allora di Guerra. Questa volta a decidere la partita è stata una doppietta di Miracoli, messa in pratica in un minuto di folle gloria tra il 34? e il 35? del primo tempo; prima un calcio di rigore vincente dopo un fallo di Rossi su Balestrero, poi una finalizzazione perfetta dello stesso attaccante della; quest’ultima sempre su assist del game-changer Balestrero. Pesantissimo 0-2 stabile sino ...

