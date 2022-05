Playoff, Olimpia Milano in semifinale dopo il facile 3-0 su Reggio Emilia (Di venerdì 20 maggio 2022) L'AX Armani Exchange Milano è in semifinale scudetto. La squadra milanese ha vinto facilmente anche gara 3 della serie a senso unico contro Reggio Emilia conquistando l'accesso alle semifinali, obiettivo dato per scontato alla vigilia dei Playoff, anche se poi tra il dire e il fare c'è sempre il parquet con tutte le sue incognite. Milano si presentava a questa serie senza il capitano Niccolò Melli e senza il regista Malcolm Delaney, assenze pesanti per una squadra con il fardello di 70 partite giocate da ottobre. Milano ha vinto facilmente gara 1 per 91-82 (ma dopo aver condotto 80-56 a 11 minuti dalla fine), ha schiantato Reggio Emilia in gara 2 per 91-65 e l'ha asfaltata anche in trasferta in gara 3 con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) L'AX Armani Exchangeè inscudetto. La squadra milanese ha vinto facilmente anche gara 3 della serie a senso unico controconquistando l'accesso alle semifinali, obiettivo dato per scontato alla vigilia dei, anche se poi tra il dire e il fare c'è sempre il parquet con tutte le sue incognite.si presentava a questa serie senza il capitano Niccolò Melli e senza il regista Malcolm Delaney, assenze pesanti per una squadra con il fardello di 70 partite giocate da ottobre.ha vinto facilmente gara 1 per 91-82 (maaver condotto 80-56 a 11 minuti dalla fine), ha schiantatoin gara 2 per 91-65 e l'ha asfaltata anche in trasferta in gara 3 con un ...

Advertising

fabiocavagnera : AGGANCIATO PIANIGIANI Nuovo record in arrivo per Ettore Messina. Il coach di Olimpia Milano ieri sera ha raccolto l… - OlimpiaMiNews : AGGANCIATO PIANIGIANI Nuovo record in arrivo per Ettore Messina. Il coach di Olimpia Milano ieri sera ha raccolto l… - AlessandroMagg4 : AGGANCIATO PIANIGIANI Nuovo record in arrivo per Ettore Messina. Il coach di Olimpia Milano ieri sera ha raccolto l… -