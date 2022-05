Perché Instagram vuole diventare TikTok (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Ceo Adam Mosseri annuncia una nuova homepage con video e immagini a tutto schermo. Si tratta di una mossa che testimonia la volontà di Meta di inseguire il social network di Bytedance. Soprattutto sul terreno dell’algoritmo Leggi su repubblica (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Ceo Adam Mosseri annuncia una nuova homepage con video e immagini a tutto schermo. Si tratta di una mossa che testimonia la volontà di Meta di inseguire il social network di Bytedance. Soprattutto sul terreno dell’algoritmo

Advertising

VanityFairIt : L'attore turco, con un duro sfogo su Instagram, ha annunciato che cambierà casa (anche se resterà a Roma) perché no… - Purehes : Certo perché solo i nostri influencer campano con le storie di instagram purtroppo, le persone famose perché hanno… - ilmasteritalian : schiavetti pronti a giocare??????????? reposto perché non funzionava - vincos : RT @martinapennisi: Chi ha bucato la bolla? Sta cambiando quello che vediamo scorrere su TikTok, Instagram e simili? Come? Perché? Ne ho pa… - marimarsalcedo7 : @LCuccarini @tra_silenzi @imalexwyse @LCuccarini tu sei la unica che puoi arrivare ad alex per noi , li puoi dire… -