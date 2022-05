Perché il vaiolo delle scimmie non deve allarmarci (per ora) e le differenze col Covid (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 maggio 2022 - Si moltiplicano i casi di vaiolo delle scimmie in sempre più paesi, con trasmissione uomo - uomo, e si infettano anche persone che non hanno fatto viaggi recenti in aree a ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 maggio 2022 - Si moltiplicano i casi diin sempre più paesi, con trasmissione uomo - uomo, e si infettano anche persone che non hanno fatto viaggi recenti in aree a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'I giovani non sono coperti dal vaiolo delle scimmie, perché non sono vaccinati contro il vaiolo. Ma è presto per v… - mrbassetti : RT @LucillaMasini: Libero titola: 'Virologi in festa per il vaiolo delle scimmie'. E giornalisti scadenti in festa, perché hanno un argomen… - marialetiziama9 : RT @GranozioRanieri: non preoccupatevi...il vaccino per il vaiolo delle scimmie esiste già,brevettato nel 2019(guarda caso) ed alle spalle… - GranozioRanieri : non preoccupatevi...il vaccino per il vaiolo delle scimmie esiste già,brevettato nel 2019(guarda caso) ed alle spal… - Obsolete_LG : RT @grancetto: Chiamarlo con il suo nome non fa notizia AIDS Coglioni -