Perché il tifoso è così legato al passato e ha sempre paura del futuro? (Di venerdì 20 maggio 2022) Perché il tifoso in generale è conservatore? È una tendenza certamente italiana, persistente pur se smentita quasi sempre dai fatti. Anche a Napoli il cosiddetto ambiente è per l’immobilismo assoluto, peraltro in netta contrapposizione allo slogan ultras “Solo la maglia”. In realtà non sembra proprio. Conta sempre e solo colui il quale la indossa quella maglia. Chi va via, è sempre più forte di chi arriva. Perché? Facciamo qualche esempio. Quando furono presentati Hamsik e Lavezzi – ormai un’era geologica fa – all’esterno gli ultras contestavano al grido di “meritiamo di più”. Poi, Hamsik e Lavezzi sono diventati due idoli della tifoseria, al momento dell’addio si è assistito al solito copione: i tifosi non volevano Perché nel frattempo li avevano conosciuti, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 maggio 2022)ilin generale è conservatore? È una tendenza certamente italiana, persistente pur se smentita quasidai fatti. Anche a Napoli il cosiddetto ambiente è per l’immobilismo assoluto, peraltro in netta contrapposizione allo slogan ultras “Solo la maglia”. In realtà non sembra proprio. Contae solo colui il quale la indossa quella maglia. Chi va via, èpiù forte di chi arriva.? Facciamo qualche esempio. Quando furono presentati Hamsik e Lavezzi – ormai un’era geologica fa – all’esterno gli ultras contestavano al grido di “meritiamo di più”. Poi, Hamsik e Lavezzi sono diventati due idoli della tifoseria, al momento dell’addio si è assistito al solito copione: i tifosi non volevanonel frattempo li avevano conosciuti, ...

