Perché i social sono infuriati per il gender reveal di Nasti e Zaccagni (Di venerdì 20 maggio 2022) A neanche due giorni dall’evento, i social hanno coperto di polemiche Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il gender reveal party del loro primogenito tenutosi in grande stile allo Stadio Olimpico di Roma. 10 Vi raccomandiamo... “Non bevo acqua da 1/2 anni”: Chiara Nasti e la polemica nata da questa sua frase Chiara Nasti ha suscitato grande scalpore con un'affermazione alquanto particolare: ecco la risposta a chi la critica Perché non beve acqua. Il 1° maggio l’influencer Chiara Nasti ha annunciato che lei e il compagno Mattia Zaccagni erano ormai in attesa del loro primo figlio. Alla ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 20 maggio 2022) A neanche due giorni dall’evento, ihanno coperto di polemiche Chiarae Mattiaper ilparty del loro primogenito tenutosi in grande stile allo Stadio Olimpico di Roma. 10 Vi raccomandiamo... “Non bevo acqua da 1/2 anni”: Chiarae la polemica nata da questa sua frase Chiaraha suscitato grande scalpore con un'affermazione alquanto particolare: ecco la risposta a chi la criticanon beve acqua. Il 1° maggio l’influencer Chiaraha annunciato che lei e il compagno Mattiaerano ormai in attesa del loro primo figlio. Alla ...

reportrai3 : #Report mostra in esclusiva con documenti inediti l’influenza della lobby dell’industria fossile che ci sarebbe sta… - ggggg34674178 : Comunque una cosa la devo dire poi esco perché non voglio iniziare discussioni ma ho sta cosa sulla punta della lin… - Romeo77111184 : RT @reportrai3: #Report mostra in esclusiva con documenti inediti l’influenza della lobby dell’industria fossile che ci sarebbe stata sul g… - renevva : RT @matvisions: dopo cena la gente sparisce da ogni social cristo ma perché andate tutti a letto presto - RobChippedEdge : sono stata lontana tutto il giorno da twitter potrei fare uno di quei tweet dove dico di aver impiegato il mio temp… -