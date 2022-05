Per la serie: psicologia della moda applicata. (Di venerdì 20 maggio 2022) Il diritto di indossare ciò che vuoi in tribunale rientra nel diritto a un processo equo. E poiché l’abbigliamento può influenzare notevolmente la percezione in modo negativo, può anche funzionare al contrario. Ovvero a vantaggio. Se seguire il processo show in corso in Virginia tra gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard lascia molto amaro in bocca, rifarsi gli occhi a suon di look sembra essere l’unica via possibile per sdrammatizzare. La parola “perfomance” nel caso Depp-Heard rimbomba ora nell’immaginario collettivo. Riconoscere il ruolo che un outfit può giocare nel pregiudizio umano quando c’è di mezzo la giustizia significa riconoscere tutti i modi in cui ciascuna parte sta tentando di far valere le proprie ragioni. Ma c’è il tribunale ufficiale e il tribunale dell’opinione pubblica. Ed entrambi giocano un ruolo importante nel futuro dei coinvolti. Sebbene comici e aspiranti ... Leggi su amica (Di venerdì 20 maggio 2022) Il diritto di indossare ciò che vuoi in tribunale rientra nel diritto a un processo equo. E poiché l’abbigliamento può influenzare notevolmente la percezione in modo negativo, può anche funzionare al contrario. Ovvero a vantaggio. Se seguire il processo show in corso in Virginia tra gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard lascia molto amaro in bocca, rifarsi gli occhi a suon di look sembra essere l’unica via possibile per sdrammatizzare. La parola “perfomance” nel caso Depp-Heard rimbomba ora nell’immaginario collettivo. Riconoscere il ruolo che un outfit può giocare nel pregiudizio umano quando c’è di mezzo la giustizia significa riconoscere tutti i modi in cui ciascuna parte sta tentando di far valere le proprie ragioni. Ma c’è il tribunale ufficiale e il tribunale dell’opinione pubblica. Ed entrambi giocano un ruolo importante nel futuro dei coinvolti. Sebbene comici e aspiranti ...

