«Per far male agli oligarchi bisogna colpire i conti correnti» (Di venerdì 20 maggio 2022) «L’impatto economico delle sanzioni europee difficilmente si vede con questa caccia agli oligarchi. Il congelamento di ville, barche e jet non arreca un grosso danno. Un modo per dargli fastidio è bloccargli i soldi ma sono in pochi ad avere conti a loro nome perché si nascondono dietro società che é difficile individuare» ci spiega Francesco Giumelli Professore Associato di Relazioni Internazionali all'Universita' di Groningen in Olanda. Gli oligarchi russi sfuggono dalle sanzioni investendo in Paesi che hanno una posizione ambigua verso la guerra in Ucraina per loro trasformatasi in vera miniera d’oro. Mai come ora i milionari russi che cercano di proteggere i loro interessi investono sul mercato immobiliare spostando miliardi in Paesi come Dubai, Turchia e Maldive. Per questo ad oggi stabilire il vero valore delle ... Leggi su panorama (Di venerdì 20 maggio 2022) «L’impatto economico delle sanzioni europee difficilmente si vede con questa caccia. Il congelamento di ville, barche e jet non arreca un grosso danno. Un modo per dargli fastidio è bloccargli i soldi ma sono in pochi ad averea loro nome perché si nascondono dietro società che é difficile individuare» ci spiega Francesco Giumelli Professore Associato di Relazioni Internazionali all'Universita' di Groningen in Olanda. Glirussi sfuggono dalle sanzioni investendo in Paesi che hanno una posizione ambigua verso la guerra in Ucraina per loro trasformatasi in vera miniera d’oro. Mai come ora i milionari russi che cercano di proteggere i loro interessi investono sul mercato immobiliare spostando miliardi in Paesi come Dubai, Turchia e Maldive. Per questo ad oggi stabilire il vero valore delle ...

Advertising

GiovaQuez : Applebaum: 'L'unico modo per mettere fine al conflitto e portare la pace in Europa è far capire alla Russia che con… - ADeLaurentiis : Caro Guido, quante serate nel tuo locale Anema e Core! Sei riuscito a far ballare sui tavoli intere generazioni che… - SirDistruggere : Sì, è una cafonata a prescindere da quanti soldini tu abbia. Tra l'affittare lo stadio per dire al popolo il sesso… - Manela94530607 : RT @GianlucaCastro8: BOLSONARO: il Brasile non firmerà l’accordo con OMS. “La sovranità nazionale non è qualcosa da consegnare a OMS o “alt… - Yi_Benevolence : RT @flayawa: @lauraboldrini Dovete smettere di far intendere che in Italia sia possibile insultare e picchiare le persone. Questi sono REAT… -