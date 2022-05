Per Al Bano arrivano anche gli auguri di Loredana Lecciso ma sceglie solo una foto (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo gli auguri di Romina Power per Al Bano sono arrivati anche gli auguri di Loredana Lecciso. Più semplici gli auguri della compagna di Al Bano che ha scelto solo una foto del presente mentre l’ex moglie ha dedicato un po’ del suo tempo alla ricerca di scatti che parlano del loro passato e del loro matrimonio, la loro felicità. Il paragone come sempre è inevitabile ma è chiaro che mentre Romina Power è il passato di Al Bano, la Lecciso è la seconda parte della sua vita, è la donna che l’ha salvato da un periodo terribile e che gli ha dato due figli meravigliosi. Il cantante di Cellino San Marco oggi compie 79 anni, un compleanno importante con tante cose di cui occuparsi perché la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo glidi Romina Power per Alsono arrivatiglidi. Più semplici glidella compagna di Alche ha sceltounadel presente mentre l’ex moglie ha dedicato un po’ del suo tempo alla ricerca di scatti che parlano del loro passato e del loro matrimonio, la loro felicità. Il paragone come sempre è inevitabile ma è chiaro che mentre Romina Power è il passato di Al, laè la seconda parte della sua vita, è la donna che l’ha salvato da un periodo terribile e che gli ha dato due figli meravigliosi. Il cantante di Cellino San Marco oggi compie 79 anni, un compleanno importante con tante cose di cui occuparsi perché la ...

