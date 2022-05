Pensioni anticipate 2023, stop illusioni: quota 41 e uscita dai 62 anni impossibili (Di venerdì 20 maggio 2022) In questi giorni non si fa altro che parlare dei desiderata dei lavoratori, di quello che dovrebbe contenere la riforma Pensioni 2023 al fine di ristabilire equità e giustizia nell’attuale sistema previdenziale post quota 100 e quota 102 che non hanno soddisfatto a pieno. I sindacati hanno ripreso il dialogo col Governo, e pochi giorni fa vi è stato altresì un incontro tra le confederazioni sindacali e la Lega. Interessanti gli aspetti emersi e le richieste degli stessi sindacati, a farci il punto, lo ricordiamo, è stato Domenico Proietti, segretario confederale della Uil in un’intervista in esclusiva. Sul sito è un continuo richiedere a Cgil, Cisl e Uil di farsi carico delle richieste dei lavoratori e dunque di puntare in primis sulla quota 41 senza penalità e senza limiti anagrafici, ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 20 maggio 2022) In questi giorni non si fa altro che parlare dei desiderata dei lavoratori, di quello che dovrebbe contenere la riformaal fine di ristabilire equità e giustizia nell’attuale sistema previdenziale post100 e102 che non hanno soddisfatto a pieno. I sindacati hanno ripreso il dialogo col Governo, e pochi giorni fa vi è stato altresì un incontro tra le confederazioni sindacali e la Lega. Interessanti gli aspetti emersi e le richieste degli stessi sindacati, a farci il punto, lo ricordiamo, è stato Domenico Proietti, segretario confederale della Uil in un’intervista in esclusiva. Sul sito è un continuo richiedere a Cgil, Cisl e Uil di farsi carico delle richieste dei lavoratori e dunque di puntare in primis sulla41 senza penalità e senza limiti anagrafici, ...

