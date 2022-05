Pancioni XXL in primo piano | le mamme del 2022 sono sexy

Leggi su amica

(Di venerdì 20 maggio 2022) Rihanna è diventata mamma. A riportare ufficialmente la notizia è il sito di TMZ. Secondo le prime indiscrezioni, il bambino sarebbe nato lo scorso 13 maggio a Los Angeles. Purtroppo, del piccolo non si conosce altro: i genitori Rihanna a A$AP Rocky non hanno svelato nulla, compreso il nome del neonato. D’altra parte, la cantante ha mantenuto il segreto sulla gravidanza per molto tempo, prima di apparire con pancione in bella vista per le strade di New York. Un annuncio in grande stile, che ha rivoluzionato la percezione della gravidanza e, soprattutto, della maternità. Trasparenze, abiti aperti sul ventre, gioielli. Ma anche un’attenta ed evidente cura della pelle, priva di smagliature e sempre perfettamente idratata. Un’attenzione particolare, riservata anche al viso. I prodotti chiave, ovviamente,quelli di Fenty, in particolare, la maschera notturna illuminate ...