Pagare il gas in rubli non viola le sanzioni. Bruxelles smentisce Gentiloni. Il Commissario esclude ombre sull’Eni. Ma il portavoce Ue lo corregge: si paga in euro (Di venerdì 20 maggio 2022) Mettiamola così: per un attimo Paolo Gentiloni si è distratto. Ha dimenticato di essere un Commissario europeo e si è lasciato trascinare dall’amore per il suo Paese. Vale a dire l’Italia. Solo così si spiega lo scivolone dell’altro ieri. Il portavoce della Commissione Ue lo corregge Gentiloni: il gas non si paga in rubli A una domanda specifica se l’apertura di due conti, uno in euro e l’altro in rubli, da parte del gruppo italiano Eni per saldare il gas di Mosca costituisse una violazione delle sanzioni, l’ex premier ha spiegato che “i pagamenti delle compagnie europee avvengono secondo i contratti, in euro e in dollari, e questo non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) Mettiamola così: per un attimo Paolosi è distratto. Ha dimenticato di essere unpeo e si è lasciato trascinare dall’amore per il suo Paese. Vale a dire l’Italia. Solo così si spiega lo scivolone dell’altro ieri. Ildella Commissione Ue lo: il gas non siinA una domanda specifica se l’apertura di due conti, uno ine l’altro in, da parte del gruppo italiano Eni per saldare il gas di Mosca costituisse unazione delle, l’ex premier ha spiegato che “imenti delle compagniepee avvengono secondo i contratti, ine in dollari, e questo non ...

