Advertising

ilGiornale.it

La Nuovaè andata a intervistarlo a Napoli, dove vive in una minuscola casa scavata nel ... se la laica Carla si dispiace di "questa mancanza di un legame forte colucraino che pur ...Ore 18.00 Migrazioni, lavoro, alternative mutualistiche dicontro le guerre Interventi: ... "L'atlante dei conflitti e delle forme delnella storia recente" presso Piazza Vittorio ... Pacifismo, ecologia, genere: i soliti temi e i soliti protagonisti Gli editori sgraditi Esclusi. Si parla solo di "certe cause". E i relatori sono sempre gli stessi, legati a triplo filo ...Papa Francesco ha parlato di Guerre colpevolmente “ignorate”. Guerre spesso combattute con armi made in Europe e in Italy.