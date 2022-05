(Di venerdì 20 maggio 2022) I suoi testi sono alla base di molti brani di successo di Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Malika Ayane, Zucchero e tantissimi. E ora arriva in libreria con un romanzo sul trasferimento dei genitori dalla Campania a Milano.racconta a Panorama la sua seconda vita da autore e scrittore. «Stavo per imbarcarmi su una nave da crociera come musicista del complesso di bordo, quando una telefonata ha cambiato per sempre il corso della mia vita...». È una storia di «sliding doors», di incroci fortuiti quella dicantante, autore di testi per le più grandi voci della musica italiana (Gianna Nannini, Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Malika Ayane, Eros Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Antonello Venditti) e scrittore. «Io e la mia famiglia di barbari (il libro che ha appena pubblicato per La Nave di Teseo, ...

Phil_83 : Ottimo, da 2 anni scrivo che è indispensabole il transito di una flotta di @ItalianNavy nello Stretto. Difendere… - Tata6565053818 : @MarinaFurlini @storie_italiane Mi scusi la durezza apparente( scrivo davvero con spirito pacifico),ma per me il di… -

Panorama

...come si presenta l'edizione italiana curata da Mattia Dal Corno e tradotta da Susannain ... ma ciò che ha reso davvero speciale Iwata era il suo caratteree la sua risoluta onestà che ...Sono un ragazzoe le voglio dire che tutta questa violenza non porta a niente, lequesta lettera per dire basta a questa violenza. Lei, lo so, forse non la leggerà questa lettera ma ... Pacifico: «Scrivo parole che gli altri indossano» Pyongyang, Corea del Sud (AB) - Venerdì il presidente Joe Biden ha intrapreso un viaggio in Asia per approfondire i legami con l'Indo-Pacifico e ...Un elemento chiave della strategia indo-pacifica di Biden, che infatti intende promuovere ... i numerosi problemi interni che il Dragone sta attraversando, e di cui abbiamo scritto anche su queste ...