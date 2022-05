Otto lavoratori irregolari scoperti dai carabinieri durante i controlli (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – lavoratori privi di regolare assunzione e violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito di controlli effettuati presso alcune attività imprenditoriali del capoluogo irpino, dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino che hanno operato congiuntamente ai colleghi del Nucleo Operativo del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Napoli. Nello specifico, a seguito dell’ispezione a due autolavaggi, è stata riscontrata la presenza di 4 lavoratori in nero, uno dei quali clandestino sul territorio dello Stato Italiano ed uno sprovvisto di idoneo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Oltre a sanzioni amministrative e prescrizioni per un totale di circa 55mila euro, per i due autolavaggi è stato applicato il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –privi di regolare assunzione e violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito dieffettuati presso alcune attività imprenditoriali del capoluogo irpino, daidel Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino che hanno operato congiuntamente ai colleghi del Nucleo Operativo del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Napoli. Nello specifico, a seguito dell’ispezione a due autolavaggi, è stata riscontrata la presenza di 4in nero, uno dei quali clandestino sul territorio dello Stato Italiano ed uno sprovvisto di idoneo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Oltre a sanzioni amministrative e prescrizioni per un totale di circa 55mila euro, per i due autolavaggi è stato applicato il ...

Advertising

anteprima24 : ** Otto lavoratori irregolari scoperti dai #Carabinieri durante i controlli ** - fsilver59 : RT @FisascatRoma2: Di nuovo in presidio per protestare contro il silenzio assordante di #EniEnjoy sul destino di venti famiglie! Dopo otto… - FisascatCisl73 : RT @FisascatRoma2: Di nuovo in presidio per protestare contro il silenzio assordante di #EniEnjoy sul destino di venti famiglie! Dopo otto… - katiaamore : @butacit Due: “Sempre su Schengen Info spiegavano che tra i lavoratori del settore un posto su otto era rimasto vac… - OnecarasPepo : RT @FisascatRoma2: Di nuovo in presidio per protestare contro il silenzio assordante di #EniEnjoy sul destino di venti famiglie! Dopo otto… -