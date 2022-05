Origi | pronto un quadriennale al Milan | la firma dopo la finale di Champions

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ormai prossimo l’arrivo di Divocka parametro zero ai rossoneri. Per l’attaccante belga èuna 3.5 milioni Ormai prossimo l’arrivo di Divocka parametro zero alla corte di Pioli. L’accordo con il belga, secondo quanto riporta oggi Tuttosport, è stato raggiunto sulla base di 3.5 milioni più bonus per 4 anni. Le visite mediche sono fissate ail 28 maggio, giorno in cui il Liverpool si giocherà laLeague contro il Real. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Divock Origi è pronto a diventare il primo rinforzo del Milan per la prossima stagione. L'attaccante belga, in scadenza di contratto con il Liverpool, ha trovato un accordo con il club rossonero