Oms | i recenti casi di vaiolo delle scimmie sono ' atipici' Contagi segnalati in 8 paesi d' Europa

casi di vaiolo delle scimmie in Europa sono "atipici per diverse ragioni". Lo rende noto Hans Kluge, direttore dell'per l'Europa. "In primo luogo - spiega - perché tutti tranne uno di ...Lo rende noto l'- Ufficio Regionale per l'Europa, sottolineando che "al di fuori dei Paesi in cui la malattia è noto per essere endemica,casi simili sono stati anche segnalati in ... Oms: i recenti casi di vaiolo delle scimmie sono "atipici". Casi segnalati in 8 paesi d'Europa I recenti casi di vaiolo delle scimmie in Europa sono «atipici per diverse ragioni». Lo rende noto Hans Kluge, direttore dell’Oms per l’Europa.Hans Kluge: 'Stiamo entrando nella stagione estiva e temo che la trasmissione possa accelerare, poiché i casi attualmente rilevati sono legati ...