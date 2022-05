Omofobia a Cosenza, gay di 16 anni picchiato dallo zio: 'Ora muori a casa, non... (Di venerdì 20 maggio 2022) 'Ora muori a casa' perché 'non vogliamo ricch***ni nella nostra famiglia'. Queste le agghiaccianti parole che uno zio ha urlato a suo nipote di 16 anni perché gay . Dalle parole poi, il parente del ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) 'Ora' perché 'non vogliamo ricch***ni nella nostra famiglia'. Queste le agghiaccianti parole che uno zio ha urlato a suo nipote di 16perché gay . Dalle parole poi, il parente del ...

Advertising

repubblica : Omofobia, a Cosenza ragazzino pestato dallo zio: 'Non vogliamo gay in famiglia, ora muori' [di Viola Giannoli] - CiaobyDany : RT @gmarcoc: 4 costole rotte, setto nasale deviato, varie lesioni. È la diagnosi per un sedicenne di #Cosenza picchiato selvaggiamente dall… - shelshapira : RT @lauraboldrini: “Non vogliamo ricchioni nella nostra famiglia”. A Cosenza un 16enne è stato prima insultato, poi pestato a sangue dall… - cyberlord98 : Però no, non serve una legge contro la violenza e la discriminazione, mi raccomando. Cosa mai può andare storto?… - Fiora_C : RT @lauraboldrini: “Non vogliamo ricchioni nella nostra famiglia”. A Cosenza un 16enne è stato prima insultato, poi pestato a sangue dall… -