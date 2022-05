Omofobia a Cosenza, gay di 16 anni picchiato dallo zio: “Ora muori a casa, non vogliamo ricch…i” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Ora muori a casa” perché “non vogliamo ricch***ni nella nostra famiglia”. Queste le agghiaccianti parole che uno zio ha urlato a suo nipote di 16 anni perché gay. Dalle parole poi, il parente del giovane ragazzo è passato alla violenza: lo ha fermato per strada e dopo averlo nuovamente insultato per la sua omosessualità lo ha aggredito, prima da solo e poi facendosi aiutare da altri tre uomini. L’aggressione – denunciata con un post su Facebook da Silvio Cilento, presidente di Arci Cosenza – è costata al 16enne 4 costole rotte, il setto nasale deviato e altre varie lesioni. Nel cosentino uno zio ha picchiato suo nipote di 16 anni perché gay: “Non vogliamo ricch***ni nella nostra famiglia” L’episodio di violenza nei confronti del 16enne è avvenuto ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) “Ora” perché “nonricch***ni nella nostra famiglia”. Queste le agghiaccianti parole che uno zio ha urlato a suo nipote di 16perché gay. Dalle parole poi, il parente del giovane ragazzo è passato alla violenza: lo ha fermato per strada e dopo averlo nuovamente insultato per la sua omosessualità lo ha aggredito, prima da solo e poi facendosi aiutare da altri tre uomini. L’aggressione – denunciata con un post su Facebook da Silvio Cilento, presidente di Arci– è costata al 16enne 4 costole rotte, il setto nasale deviato e altre varie lesioni. Nel cosentino uno zio hasuo nipote di 16perché gay: “Nonricch***ni nella nostra famiglia” L’episodio di violenza nei confronti del 16enne è avvenuto ...

repubblica : Omofobia, a Cosenza ragazzino pestato dallo zio: 'Non vogliamo gay in famiglia, ora muori' [di Viola Giannoli] - Alise0 : RT @GiuliaCortese1: 'Non vogliamo ricchioni nella nostra famiglia'. A Cosenza un 16enne è stato prima insultato, poi pestato a sangue dallo… - _Harryssmjle_ : RT @gmarcoc: 4 costole rotte, setto nasale deviato, varie lesioni. È la diagnosi per un sedicenne di #Cosenza picchiato selvaggiamente dall… - makiMEM : RT @lauraboldrini: “Non vogliamo ricchioni nella nostra famiglia”. A Cosenza un 16enne è stato prima insultato, poi pestato a sangue dall… - Luce_news : Omofobia a Cosenza, gay di 16 anni picchiato dallo zio: “Ora muori a casa, non vogliamo ricch…i” -